Empresarios de Francia se reunieron con Orsi y ministros para invertir en una planta de cebada y derivados

El presidente Orsi recibió este lunes al mediodía a empresarios de Francia interesados en invertir en una planta de cebada y productos derivados con el objetivo de exportar a otros mercados, como Brasil.

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti dijo en rueda de prensa que la inversión es “de varios millones de dólares” y que se propone, entre otros objetivo, “exportar a Brasil 200 o 300 mil toneladas de cebada”.

Fratti dijo que ahora los empresarios van a buscar una posible localización de la planta industrial, que podría emplear a 80 trabajadores de forma directa.

Este grupo inversor de Francia está presente en 20 países, “y les gustaría que Uruguay sea el país 21”, comentó el ministro.

“Demostraron mucho interés en instalarse en Uruguay”, dijo Fratti, con “una inversión de unos cuantos millones de dólares, que nos obliga a producir más”.

Entre los subproductos derivados de la cebada que desarrolla esta compañía (no dijo el nombre), se encuentran el café, whisky, y malta, entre otros.