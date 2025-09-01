RECIBÍ EL NEWSLETTER

Hallaron un pez con características de piraña en la playa de Piriápolis: de qué se trata y cómo llegó hasta el lugar

“En el caso de que se confirme que realmente sea la piraña que nosotros creemos, tampoco sería un problema", dijo Ignacio Etchandy, de Alternatus.

piraña-piriapolis-alternatus

Un pez, que en apariencia recuerda a una piraña por los dientes, apareció en la playa de Piriápolis y el equipo de Alternatus la encontró y relevó.

“Andábamos con Mauri por la playa y encontramos lo que para nosotros es una palometa brava (serrasalmus maculatus)”, dijo Ignacio Etchandy y aclaró que no son expertos en fauna marina.

Sobre su presencia en esa zona, se refirió al cambio de salinidad, que provoca que varias especies de agua dulce no sobrevivan y lleguen a la orilla.

Tuberculosis en escuela de Tacuarembó: cuatro niños diagnosticados; las clases siguen y se realizan test

“En el caso de que se confirme que realmente sea la piraña que nosotros creemos, tampoco sería un problema o una cosa sorprendente, es simplemente un pez de agua dulce que está muy presente en el río Uruguay, y la lluvia lleva a que arrastre a los animales”, sostuvo Etchandy.

