Un pez, que en apariencia recuerda a una piraña por los dientes, apareció en la playa de Piriápolis y el equipo de Alternatus la encontró y relevó.
Hallaron un pez con características de piraña en la playa de Piriápolis: de qué se trata y cómo llegó hasta el lugar
“En el caso de que se confirme que realmente sea la piraña que nosotros creemos, tampoco sería un problema", dijo Ignacio Etchandy, de Alternatus.
“Andábamos con Mauri por la playa y encontramos lo que para nosotros es una palometa brava (serrasalmus maculatus)”, dijo Ignacio Etchandy y aclaró que no son expertos en fauna marina.
Sobre su presencia en esa zona, se refirió al cambio de salinidad, que provoca que varias especies de agua dulce no sobrevivan y lleguen a la orilla.
Tuberculosis en escuela de Tacuarembó: cuatro niños diagnosticados; las clases siguen y se realizan test
“En el caso de que se confirme que realmente sea la piraña que nosotros creemos, tampoco sería un problema o una cosa sorprendente, es simplemente un pez de agua dulce que está muy presente en el río Uruguay, y la lluvia lleva a que arrastre a los animales”, sostuvo Etchandy.
Dejá tu comentario