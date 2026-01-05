RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARACIÓN A SUS MINISTROS

Emmanuel Macron dijo que Francia "no apoya ni aprueba" el "método utilizado" por Trump para capturar a Maduro

El presidente de Francia Emmanuel Macron había dicho el domingo que “el pueblo venezolano" sólo podía "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro".

Emmanuel Macron. Foto: AFP

Emmanuel Macron. Foto: AFP

El presidente francés Emmanuel Macron indicó este lunes a sus ministros que Francia "no apoya ni aprueba" el "método utilizado" por Estados Unidos para capturar a su par venezolano Nicolás Maduro, indicó la vocera gubernamental Maud Bregeon.

Macron se pronuncia así por primera vez sobre el método usado por Washington tras las críticas a su primera reacción el sábado, cuando afirmó que el "pueblo venezolano" sólo podía "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro" y pidió una "transición pacífica".

Este lunes, el presidente francés reiteró que Maduro era "un dictador" y que su marcha era "una buena noticia para los venezolanos", y subrayó que Francia defiende "el derecho internacional y la libertad de los pueblos", agregó Bregeon.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP
Seguí leyendo

Presidente de Colombia Gustavo Petro dice que tomará "de nuevo las armas" ante amenazas de Trump

Macron abogó además por que "el vencedor de [la elección presidencial de] 2024" debería desempeñar un "papel central" en una transición, agregó la vocera, en referencia al opositor Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador por París aunque Maduro reivindicó la victoria.

"Francia apoya la soberanía popular y esta soberanía popular se expresó en 2024", agregó Bregeon.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfrentado críticas por sus repetitivas aseveraciones de que Washington está ahora a cargo de Venezuela tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

Te puede interesar

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos video
DETENIDO EN EEUU

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos
Nosotros estamos a cargo en Venezuela, Cuba está lista para caer, y con México algo hay que hacer, dijo Trump video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"

Dejá tu comentario