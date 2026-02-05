Una embarcación con cuatro tripulantes se dio vuelta campana en el río Uruguay, en el departamento de Paysandú.
Embarcación con tres adultos y un menor se dio vuelta en el río Uruguay; todos fueron rescatados
La Armada Nacional informó sobre el rescate, que se dio en la mañana de este jueves, tras recibir una llamada.
La Armada Nacional informó que sobre las 11:35 de este jueves recibieron una llamada de una mujer que, alterada, informó lo que había sucedido, en la zona de San Francisco.
Una vez en el lugar, Prefectura encontró a tres adultos y un menor de edad pidiendo ayuda desde el agua.
Todos fueron rescatados en buen estado de salud. La embarcación fue remolcada luego, tras permanecer a la deriva y considerada de riesgo para otras navegaciones.
