PAYSANDÚ

Embarcación con tres adultos y un menor se dio vuelta en el río Uruguay; todos fueron rescatados

La Armada Nacional informó sobre el rescate, que se dio en la mañana de este jueves, tras recibir una llamada.

Fotos: Armada Nacional.&nbsp;

Una embarcación con cuatro tripulantes se dio vuelta campana en el río Uruguay, en el departamento de Paysandú.

La Armada Nacional informó que sobre las 11:35 de este jueves recibieron una llamada de una mujer que, alterada, informó lo que había sucedido, en la zona de San Francisco.

Una vez en el lugar, Prefectura encontró a tres adultos y un menor de edad pidiendo ayuda desde el agua.

Todos fueron rescatados en buen estado de salud. La embarcación fue remolcada luego, tras permanecer a la deriva y considerada de riesgo para otras navegaciones.

