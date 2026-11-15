RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAYA DE ROCHA

Elefanta marina de gran porte apareció en La Coronilla; pescadores fotografiaron a la visitante mientras tomaba sol

El ejemplar apareció en la mañana de este domingo; suelen ser vistos cuando salen a descansar, a mudar la piel o en el caso de las hembras a parir.

elefante-marino-rocha-domingo

Una elefanta marina de gran porte apareció este domingo en La Coronilla, en el departamento de Rocha.

El ejemplar fue visto por los pescadores en la playa ubicada antes del Cerro Verde.

Según contaron a Subrayado, pudieron observar a una cría muy pequeña que ante la presencia humana se perdió en las aguas.

El animal se encontraba tomando sol en la piedras.

Se trata de una playa muy poco concurrida por bañistas, pero sí por pescadores.

Los elefantes marinos suelen ser vistos cuando salen a descansar, a mudar la piel o en el caso de las hembras a parir.

Ante estos casos, el Ministerio de Ambiente exhorta a los pobladores a no acercarse, a no bajar con perros a la playa mientras esté el animal y no arrojarle comida.

Temas de la nota

Lo más visto

Intento de usurpación violenta de vivienda deja a tres personas heridas
BARRIO LA PALOMA

Intento de usurpación violenta de vivienda deja a tres personas heridas
movilidad

Falla en sistema afectó a la red de carga de vehículos de UTE en casi todo el país
#CumplimosJuntos

Meta cumplida: Evento Teletón recaudó $131.053.203 en jornada solidaria
FELIPE CARBALLO

Senador del Frente Amplio presentó proyecto de ley para regular actividad de trenzadores afro en Uruguay
LA TEJA

Tres nuevos condenados por maniobras de estafa por más de $13 millones en perjuicio de un local de cobranzas

Te puede interesar

Asesinaron de varios disparos a un hombre en Peñarol; en la escena quedaron 6 vainas
Pasaje Vecinal B esquina Hudson

Asesinaron de varios disparos a un hombre en Peñarol; en la escena quedaron 6 vainas
Conductora de auto murió y cuatro personas sufrieron politraumatismos en siniestro en ruta Interbalnearia
kilómetro 43.600

Conductora de auto murió y cuatro personas sufrieron politraumatismos en siniestro en ruta Interbalnearia
AFP
CANCELACIONES Y RETRASOS

EEUU advierte que problemas en transporte aéreo pueden prolongarse hasta este lunes

Dejá tu comentario