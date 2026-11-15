Elefanta marina de gran porte apareció en La Coronilla; pescadores fotografiaron a la visitante mientras tomaba sol

Una elefanta marina de gran porte apareció este domingo en La Coronilla, en el departamento de Rocha.

El ejemplar fue visto por los pescadores en la playa ubicada antes del Cerro Verde.

Según contaron a Subrayado, pudieron observar a una cría muy pequeña que ante la presencia humana se perdió en las aguas.

El animal se encontraba tomando sol en la piedras.

Se trata de una playa muy poco concurrida por bañistas, pero sí por pescadores.

Los elefantes marinos suelen ser vistos cuando salen a descansar, a mudar la piel o en el caso de las hembras a parir.

Ante estos casos, el Ministerio de Ambiente exhorta a los pobladores a no acercarse, a no bajar con perros a la playa mientras esté el animal y no arrojarle comida.