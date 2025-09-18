Elecciones en el Casmu: Domingo Beltramelli es el nuevo presidente de la mutualista intervenida por el MSP

El Casmu renovó su consejo directivo con una elecciones realizadas en medio de la intervención que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública (MSP), y ganó Domingo Beltramelli , candidato de la lista opositora a la actual gestión.

Más de 5.300 médicos capitalizadores habilitados para votar participaron de los comicios.

Los votantes tenían que decidir entre dos listas, la del actual presidente Raul Rodríguez y la alternativa encabezada por Domingo Beltramelli, quien resultó ganador y presidirá el Casmu hasta el 2028.

Seguí leyendo Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

El consejo directivo de la mutualista, compuesto por 5 cargos, quedó con tres representados por la agrupación de Belmtramelli, y dos para la lista de Raúl Rodríguez, ahora ex presidente.

El MSP había decidido la intervención del Casmu por un año a partir del 29 de julio de 2024, debido a su situación financiera. Esto fue renovado en el actual gobierno, ley mediante, por un año más más, hasta el 1 de julio de 2026.

El último informe de los interventores, elevado el 30 de junio pasado, fue declarado confidencial por las autoridades.

Consultado por Subrayado, el presidente electo Domingo Beltramelli expresó que en los próximos días mantendrá una reunión con autoridades del Ministerio y del consejo directivo saliente para actualizar la información y trazar un balance de la situación económica de la institución.

Asimismo, declaró que durante su gestión pretende realizar correcciones en el sistema económico administrativo y en áreas de gestión administrativa de la mutualista.