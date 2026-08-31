El Temporal de Santa Rosa y su identidad rioplatense: la muestra en el Cabildo que explica su vinculación con la tormenta

La muestra artística "Temporal de Santa Rosa" del artista Brian Mackern que se lleva adelante en el Museo del Cabildo de Montevideo nos permite conocer por qué la santa peruana está vinculada a las tormentas.

Mackern comentó que el Temporal de Santa Rosa es parte de la identidad rioplatense y que en ninguna otra parte del mundo se la relaciona con las tormentas.

Isabel Flores de Oliva, así era su nombre, está asociada a la tormenta porque uno de sus milagros se atribuye a que se desató una gran tormenta, algo no tan común en Perú, cuando se puso a rezar junto a sus acólitos en el momento en que una flota de piratas holandeses llegaba a invadir Perú.

Según dijo, a Santa Rosa se la relaciona a las tormentas únicamente en Latinoamérica ya que en cualquier otro lado del mundo la santa de las tormentas es Santa Bárbara.

"Mi primer abordaje con el Temporal de Santa Rosa es el registro de las interferencias que genera en diversas radiofrecuencias, eso lo arranqué en el 200. Ya llevo 20 años con esto, esto es como una especie de cierre", comentó.

El artista destacó que hay diferentes momentos en la muestra y que es muy vivencial.

"Es muy difícil de mostrarla porque requiere de un compromiso afectivo (...) sonidos, hay visualizaciones de tormentas, hay representaciones visuales métricas de los temporales", dijo.

En lo que respecta a su relación con la religiosidad Mackern destacó que le gusta referirse más a la ritualidad, del sistema de ritos que la humidad siempre se provee y desarrolla.

"Hago sobrecitos con estampitas, palitos santos y medallitas, tengo colecciones de medallas de Santa Rosa. Esta muestra ha paseado por todo el mundo, ha estado hasta en Corea", relató.

El artista contó que cuando empezó a estudiar las tormentas fue a la figura de Santa Rosa, descubriendo su importancia a nivel latinoamericano. Fue la primera santa peruana y la primera del nuevo mundo.

"Fue la que generó en cierta manera una reafirmación del proceso identitario del latinoamericano o sea, los criollos, los hijos de españoles ya tenían una santa local a quien rezarle. Y eso fue muy importante en cuanto a la construcción de la identidad", expresó.

Por su parte, la directora del Cabildo, Rosana Carrete, dijo a Subrayado que la exposición se inauguró en homenaje a ese mito tan arraigado del Río de la Plata de Santa Rosa de Lima asociada a los temporales que suceden entre fines de agosto y principios de setiembre.

Además, comentó que el artista indaga desde el 2002, interconectando ciencia, cultura, mitos y frecuencias electromagnéticas.

El horario de visita es de lunes a viernes de 11.00 a 17.45 y los sábados, con visitas guiadas, de 11.00 a 17.00. La entrada es libre.