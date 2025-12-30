El salario promedio sube 1,8% real en el último año y marca nuevo máximo histórico

El Índice Medio de Salarios (IMS) subió en noviembre por encima de la inflación, lo que implica un avance en términos reales. En comparación con noviembre del año pasado, el aumento nominal fue 5,9%; en ese período la inflación fue 4,1%, por lo que el aumento del salario en términos reales (descontada la inflación) fue del 1,8%, alcanzando un nuevo máximo de 50 años.

Los trabajadores del gobierno central se destacan como uno de los grupos de asalariados con mayor aumento real en el año (2,3%), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le siguen la construcción y el sector de hoteles y restaurantes, que tuvieron aumentos promedio de 2%. En la industria, el salario promedio subió 1,7% en términos reales, mientras en la enseñanza el aumento real anual fue de 1,2%. Finalmente, la salud y el comercio registraron subas anuales reales a noviembre de 0,9%.

Hoy se alcanzó el acuerdo salarial en el sector de comercio y servicios, que negoció el sindicato de rama Fuecys. El convenio implica un aumento real del salario del 3% en el período de 2 años y medio en que estará vigente; el convenio es retroactivo a julio.

Con el informe de hoy, el INE también divulgó el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), que no descuenta ni IRPF ni Fonasa, y por el cual se ajustan las jubilaciones. El IMSN tuvo un aumento de 5,72% en los primeros 11 meses del año (enero-noviembre) y ese será el aumento preliminar de las jubilaciones y pensiones, a cobrar en los primeros días de octubre.

Asimismo, el Poder Ejecutivo divulgó el decreto por el cual aumentó el Salario Mínimo Nacional a partir de enero, un 4,1% (ajuste por inflación). El salario mínimo queda así en 25.472 pesos mensuales a partir de enero.