RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO PALACIO DE BUCKINGHAM

El rey Carlos III despoja a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y honores; investigado por el caso Epstein

El comunicado emitido por el palacio de Buckingham señala que "Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodg" y "será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor".

AFP

AFP

El rey Carlos III comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con el financiero estadounidense y pedocriminal Jeffrey Epstein, anunció este jueves el palacio de Buckingham.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisa el comunicado.

Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge. "Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa", según la misma fuente.

francia: cinco nuevos detenidos por el robo al louvre; restos de adn vinculan a uno de ellos con el hecho
Seguí leyendo

Francia: cinco nuevos detenidos por el robo al Louvre; restos de ADN vinculan a uno de ellos con el hecho

El segundo hijo de Isabel II, de 65 años y que vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003, se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, a unos 180 km al noreste de Londres, según la agencia Press-Association.

En los últimos meses, se redobló la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor, y más aún desde que se publicaron la semana pasada las memorias póstumas de Virigina Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein.

En el libro, Giuffre cuenta que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
¿A dónde van los residuos electrónicos?

Desde noviembre importadores deberán hacerse cargo de los residuos electrónicos de los consumidores: así es el plan
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Diputado Gerardo Sotelo denuncia incompatibilidad de otra jerarca pública por tener intereses privados

Te puede interesar

Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río video
HABLÓ NEGRO EN EL PARLAMENTO

Interior reforzó seguridad en la frontera por riesgo de que narcos brasileños ingresen al país tras lo ocurrido en Río
Mónica Ferrero en el Parlamento
HABLÓ EN COMISIÓN DEL PARLAMENTO

Ferrero sobre crimen organizado: "Si no tomamos medidas y medidas serias, se nos viene con un empuje impresionante"
Negro afirmó que hay que ajustar seguridad de fiscales y que mantiene reuniones para mejorar el servicio video
MINISTRO DEL INTERIOR

Negro afirmó que "hay que ajustar" seguridad de fiscales y que mantiene reuniones "para mejorar el servicio"

Dejá tu comentario