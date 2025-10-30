RECIBÍ EL NEWSLETTER
Francia: cinco nuevos detenidos por el robo al Louvre; restos de ADN vinculan a uno de ellos con el hecho

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de París y su periferia. Uno de los arrestados podría haber formado parte del comando asaltante, así lo indicó la Fiscalía de París.

museo-del-louvre-paris-francia-archivo

La Policía de Francia detuvo la noche del miércoles a otros cinco sospechosos relacionados con el robo en el museo del Louvre.

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de París y su periferia. Uno de los arrestados podría haber formado parte del comando asaltante, así lo indicó la Fiscalía de París.

Explicaron que se hallaron "restos de ADN" que vinculan a uno de ellos con el robo y sugirieron que el individuo podría ser uno de los cuatro que conformaban la banda.

Foto: AFP. Una de las joyas robadas: parure de la reine Marie-Amelie et de la Reine Hortense (de la reina María Amalia y la reina Hortensia) expuesta en 2020 en el Museo del Louvre de París.
Robo en el Louvre: los detenidos reconocieron parte de los hechos mientras que las joyas no aparecen

Las joyas sustraídas, de un valor superior a los cien millones de dólares, aún no fueron encontradas y otros dos sospechosos detenidos el sábado por el robo ocurrido el 19 de octubre, ya fueron inculpados y encarcelados.

Según la fiscal, los hombres, de 34 y 39 años, "reconocieron parcialmente los hechos".

El comando de cuatro hombres hurtó en cuestión de pocos minutos ocho joyas de la corona francesa, dentro de las que se encontraba la diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Los ladrones accedieron durante la mañana al museo parisino mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

