Lacalle Pou se refirió al caso de los dos argentinos que viajaron en Buquebus desde Buenos Aires con unas 250 personas y que luego dieron positivo en el test de Covid-19. El presidente de la República recordó la existencia del protocolo sanitario para estos casos.

“El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea”, afirmó Lacalle Pou en conferencia de prensa.

Con respecto a lo dicho por el empresario Juan Carlos López Mena sobre el retorno de las frecuencias regulares de Buquebus en 15 días, Lacalle Pou fue enfático.

“En nuestro país y en nuestro gobierno el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes, no es un empresario ni es nadie. Así que los anuncios de cuándo se retoman o no determinadas frecuencias para traer turistas no lo va a hacer una persona ajena al gobierno. En este caso, lo va a hacer el presidente de la República con el Ministerio de Relaciones Exteriores o eventualmente con el Ministerio de Turismo”, afirmó el presidente.

“Así que la palabra anuncios, con todo respeto, no le cabe. Intenciones todas y vamos a escuchar a todo el mundo. Pero el gobierno es el que decide. Los anuncios los hacemos nosotros y no están en un horizonte cercano”, sentenció.