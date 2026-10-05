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70 AÑOS DE CANAL 10

El primer partido por TV

El 14 de junio de 1964 fue el día en que Canal 10 sacó sus cámaras a la calle para transmitir fútbol en directo.

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"Esto es noticia hoy, amigos. Canal 10, por primera vez en nuestro país, transmite directamente con su equipo de exteriores fútbol profesional, y hoy también internacional (...) el día 14 de junio de 1964. Hoy marcamos la fecha porque será histórica."

El 14 de junio de 1964 fue el día en que Canal 10 sacó sus cámaras a la calle para transmitir fútbol en directo.

Aquel domingo, Saeta Canal 10 hizo lo que nadie había hecho en el país: llevar el fútbol profesional, en vivo y en directo, desde la cancha a los televisores. Un "milagro", como le dicen en el propio registro. Y como todo milagro, tenía un truco: ingenio, cables y mucho trabajo.

El sistema tenía dos partes. Por un lado, el móvil: las cámaras, la unidad de sincronismo, el control y los monitores. Por otro, la transmisión: un pequeño transmisor de microondas que enviaba la señal por el aire. Pero había un problema: para que el enlace funcionara, las antenas tenían que verse entre sí, con visibilidad perfecta. Desde el nivel de la cancha, imposible.

Los técnicos explicaron lo que hubo que hacer "hubo que construir una torre metálica sobre la cual se puso esa antena, que le llamamos parabólica, para poder irradiar hacia allá. Allá se toma por una antena igual y se inyecta en el transmisor de potencia que está sobre la torre alta de Saeta, y de ahí se larga al aire".

Una torre metálica construida especialmente, con dos técnicos trabajando allá arriba, una antena parabólica apuntando a la planta de Saeta, y de ahí al aire. Esa cadena artesanal, montada a pulso, fue la primera piedra de todas las transmisiones que vinieron después. ¿Dificultades? Muchas, admite el técnico en el registro. Pero se solucionaron a tiempo.

Sesenta y dos años después, los móviles caben en una mochila y la señal viaja con datos pero cada vez que este canal sale en vivo, algo de aquella torre de 1964 sigue en pie. Porque la tecnología cambió; el oficio de llegar primero, no.

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