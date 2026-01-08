El presidente Lula vetó la ley que le iba a reducir la pena de prisión a Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves una ley del Congreso que reduciría significativamente la pena de prisión de su predecesor, Jair Bolsonaro, quien cumple condena por intento de golpe de Estado.

En setiembre, tras un juicio histórico, el expresidente (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión por la corte suprema, tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante Lula.

Bolsonaro, de 70 años, cumple condena desde finales de noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Según la norma vigente, debería permanecer encarcelado aproximadamente ocho años antes de poder optar a una flexibilización de la pena.

Pero el Congreso, de mayoría conservadora, aprobó en diciembre una ley que podría reducir ese periodo a poco más de 2 años.

Lula firmó el vetó a ese proyecto en un acto envuelto en simbolismo: una ceremonia oficial por el tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Aquel día, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron y saquearon los edificios de los poderes en Brasilia, una semana después de la investidura de Lula para su tercer mandato.

Exigían una "intervención militar" para derrocar al presidente izquierdista, contra quien su líder había perdido la reelección en octubre de 2022.

"El 8 de enero quedó marcado en nuestra historia como el día de la vitoria de nuestra democracia", dijo Lula en el palacio presidencial de Planalto, uno de los predios invadidos en los disturbios.

"Victoria sobre los que intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas", añadió.

Al finalizar, los asistentes rompieron al grito de "sin amnistía" para los condenados por golpismo.

El mandatario brasileño luego bajó por la rampa de Planalto a saludar a cientos de simpatizantes congregados desde la mañana.

Lula ya había advertido que vetaría la ley. Sin embargo, los legisladores aún pueden anular el veto por mayoría de votos.

De las casi 1.400 personas procesadas hasta ahora por los eventos de enero de 2023, cerca de 400 recibieran penas de más de 10 años de cárcel.

Poco más de un centenar permanece en prisión, según un balance divulgado este jueves por la corte suprema.

FUENTE: AFP.