“Lo primero que surge no es una reflexión, es un sentimiento, y en mi caso -y ustedes me lo han escuchado decir más de una vez- dije que me quería hacer cargo, y esto es indirecta o directamente responsabilidad del gobierno, del Estado, y en ese sentido es que lo asumo como tal, lo asumo como una falla, con consecuencias que no tienen vuelta atrás”, dijo el presidente ante la consulta de un periodista.

“En estas últimas horas estuve hablando con el ministro de Desarrollo Social (Pablo Bartol), que tiene el mismo pesar, porque tiene una vocación muy humanista y sé que estas cosas le duelen porque ha dedicado su vida a los más desvalidos”, agregó el mandatario.

Gustavo Castro falleció en la calle por hipotermia tras haber reclamado su ingreso a un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El refugio donde pidió pasar la noche estaba lleno y los responsables del mismo no le dieron una solución.

Castro se alteró, discutió y tras un forcejeo la Policía se lo llevó detenido. Cerca de la medianoche del martes la fiscal Brenda Puppo decidió dejarlo en libertad porque no encontró delito alguno en su conducta.

El hombre se fue entonces a la esquina de Paysandú y Yi, frente a una panadería, donde se acostó sin ningún abrigo, según dijo a Subrayado al día siguiente el dueño del comercio que lo encontró ya sin vida.