El papa León XIV espera que Hamás acepte el plan de paz de Estados Unidos para Gaza

El papa León XIV afirmó este martes que espera que Hamás acepte dentro de los plazos establecidos el plan de paz de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

"Espero que Hamás lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes" en el plan estadounidense, dijo el papa, citado por las agencias, a periodistas italianos al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

"Es importante que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes", añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este martes al movimiento palestino Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz en Gaza, que recibió el visto bueno de Israel.

Tras casi dos años de guerra, desencadenada por un ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Casa Blanca publicó el lunes una propuesta para poner fin a este conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos en Gaza y ha devastado el estrecho territorio palestino.

