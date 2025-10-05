RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAZA DE SAN PEDRO

El papa León XIV celebró este domingo "avances significativos" hacia la paz en Gaza

El sumo pontífice también expresó su preocupación por "el aumento del odio antisemita en el mundo" y dijo estar "profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza".

El papa León XIV saludó este domingo los "avances significativos" hacia la paz en Gaza y renovó sus llamados al alto el fuego en el enclave palestino devastado por la guerra y a la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás.

"En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible", declaró el pontífice al término de una misa en el Vaticano.

El movimiento islamista palestino Hamás aprobó un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de conflicto.

Cancillería mantiene contacto con uruguayos que viajan en la flotilla Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza y fue interceptada

"Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes" para alcanzar "una paz justa y duradera", insistió León XIV.

El jefe de la Iglesia católica también expresó su preocupación por "el aumento del odio antisemita en el mundo" y se dijo "profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza".

