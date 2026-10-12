El Niño: con casi 30 ºC la temperatura del Pacífico superó el récord incluso antes de llegar a su punto máximo

El Niño trae más lluvia de lo normal a Uruguay y provoca inundaciones. Foto: inundación en Río Negro, 2026 (archivo Subrayado).

El fenómeno meteorológico El Niño, con una "intensidad excepcional", provocó en septiembre el calentamiento de una parte del Pacífico a niveles inéditos, informó el lunes el observatorio europeo Copernicus.

Meteorólogos de todo el mundo han advertido durante meses que el actual fenómeno El Niño podría convertirse en el más fuerte que se ha observado, y el récord anterior fue superado incluso antes de que el fenómeno de este año alcance su punto máximo.

El Niño eleva las temperaturas en el Pacífico tropical, provocando cambios en el clima que pueden aumentar el riesgo de sequías e inundaciones y exacerbar el calentamiento global causado por humanos.

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El Servicio Copernicus de Cambio Climático dijo que las temperaturas en la superficie marina, en una región clave para el monitoreo de El Niño en el Pacífico, llamada Nino3.4, alcanzaron su temperatura histórica máxima en septiembre, con 29,7 ºC.

Supera la temperatura máxima de fenómenos previos de El Niño en 1982/1983, 1997/1998 y 2015/2016, "lo que pone de relieve la intensidad excepcional del actual El Niño", señaló el monitor de la UE.

Copérnico dijo en un comunicado enviado a la AFP que "aún no puede decir que el actual El Niño es el más fuerte jamás registrado".

Las comparaciones se complican porque el cambio climático hace que suban las temperaturas de los océanos, haciendo que fenómenos recientes de El Niño parezcan más fuertes que los anteriores.

Pero al fortalecerse el evento actual, la temperatura promedio de la superficie de los océanos en todo el mundo alcanzó un récord de 21,05 ºC para septiembre, por encima del máximo anterior de 20,9 ºC para el mismo mes de 2023, según Copernicus.

Específicamente en la zona del Pacífico que se toma como referencia para medir la temperatura de El Niño, la anomalía positivas supera los 3 ºC: entre +3,1 °C a +3,49 °C, y llegó a 29,7 ºC en setiembre. Se espera que en octubre supere los 30 ºC.

En general, el mundo experimentó su segundo mes de septiembre más cálido registrado, con la temperatura del aire en un promedio de 16,27 ºC, indicó el monitor europeo.

FUENTE: AFP