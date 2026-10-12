Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con lluvias y lloviznas en el comienzo de esta semana, hasta el miércoles inclusive, con temperatura que va de frío a fresco y templado.
Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas en los próximos días; según el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con lluvias y lloviznas en el comienzo de esta semana, hasta el miércoles inclusive. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con abundante nubosidad, persistiendo la probabilidad de lloviznas aisladas en el sureste.
El martes la mañana estará fresca con mucha nubosidad permaneciendo algunas lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.
Comienzo de semana con buen tiempo, estable y temperatura en ascenso, el miércoles desmejora
El miércoles se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo nublado lo que puede provocar lluvias y lloviznas aisladas en las zonas sur y este.
Lunes 12
Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 8º
Martes 13
Zona Norte: máxima 23º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º
Miércoles 14
Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º
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