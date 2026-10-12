Sigue el mal tiempo, con lluvias y lloviznas en los próximos días; según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con lluvias y lloviznas en el comienzo de esta semana, hasta el miércoles inclusive, con temperatura que va de frío a fresco y templado.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con abundante nubosidad, persistiendo la probabilidad de lloviznas aisladas en el sureste.

El martes la mañana estará fresca con mucha nubosidad permaneciendo algunas lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas con mejoras parciales.

El miércoles se espera un comienzo de jornada fresca con cielo nublado, nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo nublado lo que puede provocar lluvias y lloviznas aisladas en las zonas sur y este. Lunes 12 Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º Zona Sur: máxima 21º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 8º Martes 13 Zona Norte: máxima 23º y mínima 12º Zona Sur: máxima 18º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º Miércoles 14 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

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