"El narco ya identificó a su enemigo: es Mónica Ferrero", dijo Ojeda y remarcó importancia de respaldar a la fiscal

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , destacó el gesto del presidente Yamandú Orsi por convocar a los partidos políticos como una “respuesta inmediata”.

“El narco ya identificó a su enemigo. El enemigo del narco es Mónica Ferrero. Si hoy se toma la decisión de sacar a Mónica Ferrero, el narco gana”, sostuvo respecto a la importancia del respaldo del sistema político unánime a la fiscal de Corte.

La reunión fue para poner puesta a punto de lo que está ocurriendo y la información que se puede brindar. Ojeda dijo que hubo "discrepancias sobre el camino a seguir", pero que destaca la convocatoria y luego cuestionó: “Así como agradezco el gesto y la convocatoria, el gobierno no anunció ninguna medida a partir de ahora”.

Respecto al proyecto de ley contra el lavado de activos que el presidente pidió que se acelere el tratamiento en el Parlamento, Ojeda consideró que "es importante", pero que "no es la clave".

"La celeridad tiene que venir en las acciones de gestión", sostuvo el colorado y puso como ejemplo la creación de una cuarta fiscalía de Estupefacientes. "Es un tema de gestión en el territorio", dijo.

"Lo que hay que tomar es la decisión política de avanzar contra el narco”, remarcó.

En desarrollo.