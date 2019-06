El mítico guitarrista David Lebón, sacó un nuevo disco con versiones de sus clásicos

Son más de 50 años en el mundo de la música y un montón de canciones que imponen respeto.

Por eso a mediados de 2018 (45 años después de su debut con su disco solista) David se juntó con el productor Gabriel Pedernera para comenzar a grabar su nuevo álbum.

Es así que “Lebon & Co.” reúne doce reconocidos temas de David con grandes artistas argentinos como Fito Paez, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Coti, Lisandro Aristimuño, Julieta Venegas, y Carlos Vives, entres tantos otros.

Lebon se define como un ex todo y asegura que los ex todo son felices. Sin duda que lo fue, eso se manifiesta en este disco, no solo en las canciones emblemáticas sino en la alegría y dedicación que demostraron los invitados.