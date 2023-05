El mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans: "No estoy bien. A veces no quiero ni estar"

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, finaliza.

Sanz se encuentra en plena gira internacional. En febrero comenzó con shows en vivo en México y termina en octubre, luego de recorrer Latinoamérica, España, y Estados Unidos.

El 18 de mayo agradeció con un video sus presentaciones en Sudamérica, incluido el concierto en Montevideo del 9 de mayo.