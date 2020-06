El liceo Miranda resolvió no recibir alumnos el próximo lunes

Javier Iglesias de ADES Montevideo expresó que "las condiciones no están dadas en el Liceo Miranda, por lo tanto no se van a recibir a los grupos de sexto año". Los docentes denuncian falta de agua potable, los problemas edilicios en los salones y la falta de funcionarios, y para Iglesias "son problemas que no son atribuibles al COVID-19, la crisis sanitaria los desnuda más crudamente".

Para Iglesias estos reclamos se hacen en un "año presupuestal" en donde los anuncios del gobierno han sido principalmente de "recorte presupuestal"; de esta forma consideró que si se producen los recortes que anuncian las autoridades "estas situaciones van a empeorar con el coronvirus COVID-19".

Asimismo, el liceo 18 de mayo de Canelones tampoco recibirá a sus alumnos en el comienzo de la semana.