RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINDICATO

"El INAU está inmerso en una crisis institucional", dijo Joselo López y aseguró que faltan respuestas

"Es una situación muy compleja que no ha podido tener una respuesta institucional adecuada para poder de alguna manera cambiar la pisada", dijo el dirigente sindical.

joselo-lopez-cuestiona-inau

El sindicato de trabajadores de INAU mostró preocupación por la difícil situación institucional que atraviesa el organismo.

"El INAU está inmerso en una crisis institucional, es de las peores que conocemos dentro de la institución en los últimos 20 años. Se agravó en el período anterior, sobre todo en el último año del gobierno anterior, y que se generó alguna expectativa importante al cambiar el gobierno y el Directorio, pero lamentablemente, ya pasó casi un año del nuevo gobierno y no ha habido cambios sustanciales", aseguró Joselo López, dirigente sindical.

Sostuvo que hay hogares con sobrepoblación, falta de personal, infraestructura inadecuada para atender a menores y con déficit en la atención a la salud mental. También señaló que hay "agresividad en niños, niñas y adolescentes en los servicios de 24 horas, que realmente cada día es más llamativa, por el nivel de violencia, hasta con niños muy chicos de 8 o 9 años golpeando a los funcionarios o peleándose entre ellos o rompiendo los edificios".

sindicato del inau registra cinco muertes de menores al amparo del estado en los ultimos meses
Seguí leyendo

Sindicato del Inau registra cinco muertes de menores al amparo del Estado en los últimos meses

"Es una situación muy compleja que no ha podido tener una respuesta institucional adecuada para poder de alguna manera cambiar la pisada", añadió López.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

Te puede interesar

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
FLOR DE MAROÑAS

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
MALDONADO

Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.
AUDIENCIA

Prisión preventiva para el joven que se entregó por el homicidio de Jonathan Cancela

Dejá tu comentario