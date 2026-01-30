"El INAU está inmerso en una crisis institucional", dijo Joselo López y aseguró que faltan respuestas

El sindicato de trabajadores de INAU mostró preocupación por la difícil situación institucional que atraviesa el organismo.

"El INAU está inmerso en una crisis institucional, es de las peores que conocemos dentro de la institución en los últimos 20 años. Se agravó en el período anterior, sobre todo en el último año del gobierno anterior, y que se generó alguna expectativa importante al cambiar el gobierno y el Directorio, pero lamentablemente, ya pasó casi un año del nuevo gobierno y no ha habido cambios sustanciales", aseguró Joselo López, dirigente sindical.

Sostuvo que hay hogares con sobrepoblación, falta de personal, infraestructura inadecuada para atender a menores y con déficit en la atención a la salud mental. También señaló que hay "agresividad en niños, niñas y adolescentes en los servicios de 24 horas, que realmente cada día es más llamativa, por el nivel de violencia, hasta con niños muy chicos de 8 o 9 años golpeando a los funcionarios o peleándose entre ellos o rompiendo los edificios".

"Es una situación muy compleja que no ha podido tener una respuesta institucional adecuada para poder de alguna manera cambiar la pisada", añadió López.

