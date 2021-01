El GACH advierte de un posible colapso del sistema sanitario nacional

El informe fue elaborado por el sub grupo de “modelos y ciencias de datos”, coordinado por Fernando Paganini(uno de los tres coordinadores generales del GACH) y publicado en la página de la Presidencia de la República en las últimas horas.

Allí se advierte que de continuar el nivel de contagios del coronavirus Covid-19 (que está entre el riesgo naranja y rojo de Harvard a nivel país), y si a eso se suma el regreso a la actividad plena tras los meses de vacaciones, así como el inicio de las clases en los distintos niveles educativos, entonces se corre el riesgo de colapsar el sistema de salud.

Así lo explica el informe del GACH: “De una etapa exponencial muy preocupante sobre fin de año hemos pasado a un mes en el cual los ritmos se han desacelerado, pero sin constatarse aún el máximo de esta ola. La desaceleración coincide con fechas en que la actividad del país es atípica, y por otra parte la información de casos es menos precisa. Por ambas razones resulta difícil realizar extrapolaciones, pero con un criterio cauto se puede decir que probablemente lleguemos a fin de mes (enero) cerca del límite de las zonas naranja y roja con el criterio de Harvard”.

Y agrega: “Este grupo entiende que ese punto, aún si fuera estabilizado, no constituye una meta de control aceptable (de la epidemia), dado el impacto que ya tiene hoy en el sistema sanitario y los fallecimientos, el hecho de que no permite el funcionamiento pleno de la estrategia Tetris y los pocos márgenes que deja. En particular, la previsible recuperación de la actividad en el país, especialmente en la zona metropolitana, los comienzos de clases y amenazas como las nuevas cepas (del virus) ponen en riesgo de colapso al sistema sanitario nacional”.

Cuando el GACH hace referencia a la estrategia Tetris, habla del sistema de testeo, rastreo y aislamiento de casos, herramienta que dio resultado para controlar la situación durante gran parte del año pasado.

Para evitar el colapso del sistema de salud nacional, y en particular la saturación de las camas de CTI, “una meta más adecuada para enfrentar los próximos meses con seguridad y robustez sería apuntar a bajar la curva hasta unos 200 casos diarios, en el rango amarillo de la escala de Harvard, y donde el Tetris puede mantenerse operativo”, dice el informe.

Al 18 de enero el nivel de contagio equivale a 800 casos diarios (promedio semanal) a nivel de todo el país. En Montevideo hay un promedio semanal de 470 casos diarios nuevos.

El objetivo entonces, para recuperar el control de la epidemia en Uruguay y evitar el colapso del sistema de salud, es volver a una cifra de contagio diarios (promedio semana) de 200.

“Lograr esa meta requiere medidas de disminución de contactos que trascienden la órbita de nuestro grupo (el GACH) y deben considerar aspectos que también trascienden a la pandemia en sí”, dice el informe de los científicos.

El documento distingue tres etapas de la epidemia del Covid-19 en Uruguay. La primera va de mayo a octubre y se caracteriza por un control de la situación con base en la estrategia Tetris (testeo, rastreo y asilamiento de casos), más los protocolos sanitarios aplicados en distintas ramas de la actividad.

La situación cambió a partir del 18 de octubre, dice el GACH. Allí comenzó la segunda etapa, hasta el 15 de diciembre. Esa segunda etapa se describe como un período de crecimiento exponencial de casos.

Desde el 15 de diciembre a la fecha es la tercera etapa, con un crecimiento sostenido de casos, dice el informe, fechado el 18 de enero.