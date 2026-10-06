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70 AÑOS DE CANAL 10

El fenómeno de las novelas turcas

De "Las mil y una noches" a "Secretos de Familia", la novela turca atraviesa buena parte de estos 70 años de historia del canal.

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Hay un fenómeno que cambió las tardes uruguayas: las novelas turcas. Todo empezó con un gran éxito hace una década y esta tarde llega un nuevo título que promete.

En 2015, Canal 10 estrenó "Las mil y una noches" y nada volvió a ser igual. La ficción turca, con su mezcla de melodrama, romance y producción de gran escala, se convirtió en un fenómeno de audiencia que instaló un género entero en la tarde uruguaya. Detrás vinieron muchas más —"¿Qué culpa tiene Fatmagül?" entre las que quedaron en la memoria del público—, y el molde turco pasó a ser una marca registrada de la pantalla del canal.

Una década después, ese camino sigue abierto con el estreno de "Secretos de Familia", una de las producciones más premiadas del género: ganó un Emmy Internacional y se vendió a más de veinte países. La historia deja un poco de lado el drama familiar clásico y se mete en el mundo judicial: una abogada joven y decidida, Ceylin, y un fiscal riguroso, Ilgaz —interpretados por Pinar Deniz y Kaan Urgancolu—, se cruzan investigando un crimen y terminan enredados en un amor atravesado por secretos que ponen todo a prueba.

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La cocina por TV, "En su salsa"

De "Las mil y una noches" a "Secretos de Familia", la novela turca atraviesa buena parte de estos 70 años de historia del canal. Y esta tarde suma un capítulo nuevo.

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