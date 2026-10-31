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ROBO MILLONARIO

El FBI acusó a Corea del Norte de robar 6.000 millones de dólares en criptomonedas a Binance

Los investigadores del FBI afirman haber identificado, detrás de este robo récord de criptomonedas, al grupo de piratas informáticos de Corea del Norte conocido como TraderTraitor.

Criptomonedas. Foto: AFP

Criptomonedas. Foto: AFP

El FBI acusó este sábado a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance.

La plataforma aseguró haber sido blanco de un ciberataque complejo, en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Los investigadores estadounidenses afirman haber identificado, detrás de este robo récord, al grupo de piratas informáticos norcoreanos conocido como TraderTraitor.

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"La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance" alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

Según la agencia estadounidense, los piratas informáticos tomaron esos fondos para convertirlos en Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, en una primera fase de blanqueo.

"Está previsto que estos activos sean posteriormente blanqueados en mayor medida mediante conversiones a través de servicios DeFi e intercambios instantáneos, con el fin de prepararlos para otras fases de blanqueo", indica el comunicado.

Las DeFi (finanzas descentralizadas) son servicios financieros que funcionan sobre la cadena de bloques (blockchain). En cuanto a los intercambios instantáneos, permiten convertir rápidamente una criptomoneda en otra sin pasar por un banco ni un intermediario tradicional.

El FBI publicó una lista de alrededor de 500 direcciones de Ethereum "que los actores de TraderTraitor están utilizando para blanquear estos activos robados" y pidió a las plataformas de criptomonedas, servicios DeFi y empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones vinculadas a dichas direcciones.

Número uno mundial en volumen de intercambio de monedas digitales, Binance asegura contar con 335 millones de usuarios.

A modo de comparación, el sitio Crypto.com contabilizaba 741 millones de propietarios de criptomonedas en el mundo.

FUENTE: AFP

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