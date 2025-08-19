El FA plantea hoy en el Senado un debate sobre la conducta de Sebastián Da Silva, que puede derivar en una sanción

El FA plantea un debate por el insulto de Da Silva a Viera. Foto: FocoUy

El Frente Amplio ( FA ) planteará este martes en el Senado un debate sobre la conducta del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva , tras el insulto a Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

El planteo lo hará directamente el senador Viera, y en el Frente Amplio espera que Da Silva pida disculpas en sala, que fue donde ocurrió el insulto, destacó el senador Sebastián Sabini, entrevistado en Arriba Gente de Canal 10.

En caso de que no ocurra ese pedido de disculpas en el Senado, por parte de Da Silva, el FA se reserva la posibilidad de plantear un tema de inconducta del senador blanco citando el artículo 115 de la Constitución, que podría derivar en una sanción a Da Silva y hasta la expulsión de la Cámara Alta, aunque este extremo requiere de una mayoría especial de dos tercios que el Frente Amplio no tiene.

El artículo 115 de la Constitución indica que “cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Además, “por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Da Silva le dijo a Nicolás Viera “puto de mierda” después de que el senador frenteamplista dijera que el blanco había aconsejado a muchas personas a invertir en la empresa Conexión Ganadera, un negocio que quebró el año pasado y terminó en la justicia con sus principales socios y propietarios procesados por estafa.

Los senadores del Frente Amplio respaldarán el planteo de Viera en Cámara y luego evaluarán la respuesta que surja de la oposición, en particular del Partido Nacional.

Finalizado el debate, los senadores frenteamplistas plantearán una declaración de repudio al insulto y la conducta de Da Silva.

El senador Da Silva pidió disculpas a Viera en una entrevista de radio. Llamó en el momento que estaba al aire Viera y le pidió perdón. Viera aceptó las disculpas.