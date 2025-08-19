RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEBATE EN EL SENADO

El FA plantea hoy en el Senado un debate sobre la conducta de Sebastián Da Silva, que puede derivar en una sanción

El planteo lo hará la bancada de senadores del FA por el insulto de Sebastián Da Silva a Nicolás Viera. Puede haber una sanción, aunque se requiere una mayoría especial.

El FA plantea un debate por el insulto de Da Silva a Viera. Foto: FocoUy

El FA plantea un debate por el insulto de Da Silva a Viera. Foto: FocoUy

El Frente Amplio (FA) planteará este martes en el Senado un debate sobre la conducta del senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, tras el insulto a Nicolás Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Debate en vivo:

Embed

El planteo lo hará directamente el senador Viera, y en el Frente Amplio espera que Da Silva pida disculpas en sala, que fue donde ocurrió el insulto, destacó el senador Sebastián Sabini, entrevistado en Arriba Gente de Canal 10.

nicolas viera dijo que no cree que da silva sea un estafador, y el blanco le pidio disculpas por insulto homofobico
Seguí leyendo

Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico

En caso de que no ocurra ese pedido de disculpas en el Senado, por parte de Da Silva, el FA se reserva la posibilidad de plantear un tema de inconducta del senador blanco citando el artículo 115 de la Constitución, que podría derivar en una sanción a Da Silva y hasta la expulsión de la Cámara Alta, aunque este extremo requiere de una mayoría especial de dos tercios que el Frente Amplio no tiene.

El artículo 115 de la Constitución indica que “cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Además, “por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Da Silva le dijo a Nicolás Viera “puto de mierda” después de que el senador frenteamplista dijera que el blanco había aconsejado a muchas personas a invertir en la empresa Conexión Ganadera, un negocio que quebró el año pasado y terminó en la justicia con sus principales socios y propietarios procesados por estafa.

Los senadores del Frente Amplio respaldarán el planteo de Viera en Cámara y luego evaluarán la respuesta que surja de la oposición, en particular del Partido Nacional.

Finalizado el debate, los senadores frenteamplistas plantearán una declaración de repudio al insulto y la conducta de Da Silva.

El senador Da Silva pidió disculpas a Viera en una entrevista de radio. Llamó en el momento que estaba al aire Viera y le pidió perdón. Viera aceptó las disculpas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
EN EL LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia por llegada del ciclón extratropical
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
habló el presidente

"No veo por qué no respaldarlo", dijo Orsi sobre Álvaro Danza en la presidencia de ASSE
Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico
SENADO

Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico
Advertencia amarilla. Foto: FocoUy
MAL TIEMPO ESTE MARTES

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario