El dengue "es una enfermedad que vino para quedarse", dijo Rando y espera un aumento de casos por Turismo

Además, se prepara una campaña de bien público con Presidencia de la República para concientizar sobre la enfermedad. “Estamos trabajando en todo el territorio nacional”, afirmó Rando.

“Después de (Semana de) Turismo hay más movilidad, hay más pacientes que pueden traer más dengue que sea importado y si hay personas que traen dengue importado la cadena continúa a nivel nacional y se pueden reinfectar más pacientes dentro del territorio nacional”, explicó.

A los turistas que viajen a las zonas cálidas de los países de la región, la ministra recomendó que usen repelente en el exterior para evitar contagiarse y diez días después al regresar a Uruguay para evitar que los mosquitos en el país los piquen y se contagien.

“Van a salir miles de personas, no podemos hacer acciones sobre cada una de las personas específicamente, no hay nada razonable que se pueda hacer en ninguna parte del mundo con cada una de las personas, no podemos ponerle un tul a cada una de ellas y dejarlas aisladas durante todo el período de viremia”, remarcó.

Rando espera que los casos de dengue se reduzcan cuando bajen las temperaturas en el país a mediados de mayo.