El delantero inglés Harry Kane le gana el Balón de Oro 2026 a Yamal y Mbappé

El delantero inglés del Bayern Munich Harry Kane, autor de una temporada 2025-2026 prolífica en el plano estadístico, fue galardonado con el Balón de Oro este lunes en Londres.

El jugador de 33 años, que solo ganó un título de campeón de la Bundesliga alemana el curso pasado, fue ante todo recompensado por su increíble eficacia.

Kane, que se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Solo Lionel Messi lo hizo mejor en una temporada, en 2010-2011, con 82 tantos.

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal se vio sin duda lastrado por un Mundial apagado en lo individual (1 gol), pese al título conquistado por España, y por una eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo.

Kylian Mbappé, por su parte, se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador del Campeonato de España, de la Liga de Campeones y de la historia en la Copa del Mundo).

Su intensa campaña mediática de estas últimas semanas no ha tenido incidencia alguna en la votación del jurado.

Goleador histórico del Tottenham

Durante su etapa en el Tottenham, se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo londinense, con 280 tantos.

Pero tras toda una carrera sin títulos, los trofeos empezaron a llegar con el Bayern, con el que ganó la Bundesliga en 2025 y 2026, además de la Copa de Alemania este mismo año.

"Necesitaba jugar al máximo nivel, disputar la Liga de Campeones e intentar ganar títulos todos los años", dijo una vez en Sky Sports sobre su mudanza al Bayern.

Además, en su primera temporada en Alemania (2023-2024) ganó la Bota de Oro de máximo goleador europeo, con 36 tantos, un trofeo que volvió a lograr en 2025-2026 con esa misma cantidad de goles.

En la temporada 2024-2025 fue el máximo goleador de la Bundesliga, con 26 tantos, siendo quinto en el cómputo europeo de una Bota de Oro que ganó el francés Kylian Mbappé.

Su brillo en el Bayern coincide con una época dorada en la selección inglesa, con la que fue finalista en las dos últimas Eurocopas (2020 y 2024) y semifinalista en el último Mundial (2026).

En este mes de octubre de 2026, alcanzó la cifra de 91 goles en 125 partidos con la selección inglesa.

Apegado a su familia

Pero Harry Kane destaca que su mujer y sus cuatro hijos son el pilar de su vida.

El goleador del Bayern está casado con Katie Goodland, a la que conoció siendo un niño y con quien comenzó su relación sentimental en la adolescencia.

Su padre, Pat Kane, nacido en Irlanda, es quien apoyó al goleador en sus primeros pasos en el fútbol.

Por su parte, su hermano mayor, Charlie Kane, trabaja como su representante.

Su madre, Kim, es londinense como Harry Kane, pero su abuelo materno Eric Edward Hogg, fue futbolista semiprofesional en clubes de Essex, un condado del este de Inglaterra, entre ellos Brentwood y Warley.

"Creo que los genes deportivos proceden de la familia de mi madre, aunque es un tema que genera bastante debate en casa. Probablemente a papá no le guste que diga esto, pero creo que mi abuelo Eric era bastante buen futbolista y jugó a un nivel respetable", dijo Harry Kane en una ocasión.

Eric falleció cuando Harry tenía aproximadamente diez años, por lo que el delantero era todavía muy joven cuando perdió a su abuelo.

Poco antes de irse al Bayern, se inauguró en mayo de 2023 una pintura que cubre la fachada de una casa cerca del estadio del Tottenham.

El mural dice "Harry Kane es uno de los nuestros" y el jugador añadió al mismo su firma y la huella de su mano.

Kane dejó su huella en el Tottenham, como ahora lo está haciendo en el Bayern y también en el fútbol mundial con su Balón de Oro.

FUENTE: AFP