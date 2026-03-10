El casting para participar en la primera edición de Gran Hermano Uruguay está en marcha y las redes sociales se llenaron de videos de personas que quieren ser parte.
El casting de Gran Hermano Uruguay está en marcha: una selección de los que se ven por redes sociales
Los posibles participantes cuentan por qué deberían estar en la casa, cantan y en algunos casos hacen de la confrontación su estrategia.
Las estrategias para llamar la atención son varias: algunos simulan hacer las valijas, otros ya estar en la casa y otros hasta se atreven a cantar. Otros hacen de la confrontación su estrategia
Frente a la cámara, los aspirantes cuentan quiénes son y por que deberían entrar a la casa más famosa del país.
Seguí leyendo
Homenaje a Alfredo Zitarrosa a 90 años de su nacimiento: la voz que marcó para siempre el ADN cultural de Uruguay
Los aspirantes son de todas partes del país e incluso del exterior.
Al final, detrás de cada video, todos comparten la misma ilusión: ser uno de los que cruce la puerta y juegue en lo que será la casa mas famosa del país.
Temas de la nota
Lo más visto
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
ADUANA EN ROCHA
Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
Ruta 6
Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
ESTABAN CON UNA ABUELA
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dejá tu comentario