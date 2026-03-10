El casting de Gran Hermano Uruguay está en marcha: una selección de los que se ven por redes sociales

El casting para participar en la primera edición de Gran Hermano Uruguay está en marcha y las redes sociales se llenaron de videos de personas que quieren ser parte.

Las estrategias para llamar la atención son varias: algunos simulan hacer las valijas, otros ya estar en la casa y otros hasta se atreven a cantar. Otros hacen de la confrontación su estrategia

Frente a la cámara, los aspirantes cuentan quiénes son y por que deberían entrar a la casa más famosa del país.

Los aspirantes son de todas partes del país e incluso del exterior.

Al final, detrás de cada video, todos comparten la misma ilusión: ser uno de los que cruce la puerta y juegue en lo que será la casa mas famosa del país.