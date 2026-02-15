El Carnaval de Rio abre con homenaje al presidente Lula da Silva; la oposición lo denunció como propaganda electoral

Rio de Janeiro inicia este domingo tres días de desfiles de Carnaval con un homenaje a Luiz Inácio Lula da Silva , un evento tachado por la oposición de propaganda electoral en un año en que el presidente buscará la reelección.

Los desfiles de las 12 principales "escolas" de samba —una feroz competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa— son el plato fuerte del Carnaval de Rio.

Cada escuela elige cada año un tema, a menudo vinculado al legado afrobrasileño de Brasil o a temas sociales o culturales.

Académicos de Niteroi, que será la primera en desfilar este domingo, ha decidido homenajear a Lula, la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida del Sambódromo.

La esposa de Lula, Rosangela "Janja" da Silva, tiene previsto participar en el desfile, y según la prensa local el mandatario lo verá desde uno de los palcos VIP a lo largo de la avenida de 700 metros.

Los ensayos públicos del espectáculo encendieron la controversia al mostrar en una pantalla imágenes burlonas del expresidente Jair Bolsonaro.

La oposición denunció el desfile como equivalente a un acto de campaña meses antes de que la oficial comience en agosto, y exigió que se recortara la financiación pública a la escola de samba.

La Justicia avisa

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. El ultraderechista Bolsonaro ha ungido a su hijo mayor, Flávio, actual senador, como su heredero político y candidato presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó por unanimidad el jueves las solicitudes presentadas por dos partidos de oposición para impedir que Académicos de Niteroi - ciudad vecina de Rio - desfile el domingo al considerar que el espectáculo constituye una "campaña electoral anticipada".

La corte dijo que no podía impedir un desfile que aún no ha tenido lugar, ya que no había pruebas de violación de la ley electoral, pero advirtió que podría investigar irregularidades después del espectáculo.

"En este momento no hay pruebas concretas de campaña electoral anticipada ni circunstancias que nos permitan afirmar con seguridad que se produjeron irregularidades", falló la magistrada Estela Aranha, según un comunicado.

Miembros del tribunal advirtieron que no estaban dando a nadie "luz verde", que el caso sigue en curso y que se ha notificado al fiscal general.

Abstenerse de consignas electorales

Ante el clima de preocupación, la Presidencia brasileña advirtió el viernes en un comunicado a los funcionarios que asistirán a eventos de carnaval que "se abstengan de hacer declaraciones que puedan caracterizarse como propaganda electoral anticipada".

El Partido de los Trabajadores de Lula emitió el sábado directrices para evitar ropa, pancartas, consignas de campaña o "expresiones que constituyan ofensas a los opositores".

El desfile, con alrededor de 3.000 personas, presenta diferentes escenas de la vida de Lula, desde sus humildes comienzos en el noreste de Brasil hasta su tiempo como obrero y líder sindical.

La samba que acompaña corea "Olé, olé, olé, olá; ¡Lula, Lula!", y proclama "sin amnistía".

Esta última frase es una referencia a los esfuerzos de los partidarios de Bolsonaro por conseguir la suspensión de su pena de 27 años de prisión que cumple por intento de golpe de Estado.

"Esto no es propaganda, es un homenaje", dijo a la AFP Hamilton Junior, uno de los directores de la escuela.

Afirmó que se trata de la historia de un hombre que "enfrentó muchas adversidades y se convirtió en uno de los más grandes presidentes de Brasil".

