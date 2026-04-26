El cardenal Daniel Sturla estuvo presente este domingo en la inauguración de la capilla Santo Pesebre, en el barrio Colmena. Allí, destacó la obra de Pablo Atchugarry y la ubicación, en un barrio "necesitado, carenciado".
El cardenal Sturla dijo que "80% que viene" el papa León XIV a Uruguay
Sturla estuvo este domingo en la inauguración de la capilla Santo Pesebre, en el barrio Colmena.
También habló de la posible presencia del papa León XIV en Uruguay: "80% que viene", aseguró y señaló que podría visitar "algún lugar del interior".
La fecha estimada es noviembre, y sería parte de una gira del papa por la región: "Perú, Argentina, Uruguay, pero hay que ver".
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