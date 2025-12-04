El Banco de la República Oriental del Uruguay junto a la Unión de Exportadores del Uruguay llevaron a cabo en el día de ayer el ya tradicional Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2025 en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza.
El BROU y UEU premian a los principales exportadores de Uruguay
Dicha premiación contó con la presencia del Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, autoridades nacionales, el Presidente y directores del Banco, autoridades de la UEU, jerarquías de nuestra institución y representantes de las mayores empresas exportadoras, quienes recibieron su reconocimiento a la principal actividad económica del país.
En esta instancia hicieron uso de la palabra el Presidente del BROU, Cr. Álvaro García y la Presidenta de la Unión de Exportadores, Ec. Carmen Porteiro.
Se premió a los tres mayores exportadores del país: CONAPROLE, CARGILL URUGUAY S.A. y FORESTAL ORIENTAL S.A.
En la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS – CLIENTES BROU se reconoció a CONAPROLE, OLKANI S.A., FRIGORÍFICO SAN JACINTO S.A., FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A., FORESTAL ORIENTAL S.A., BARRACA JORGE W. ERRO S.A. MALTERÍA ORIENTAL S.A., ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L., SAMAN y URUFOR S.A.
Recibieron su reconocimiento en la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS MIPYME CLIENTES BROU PINAMONT S.A., RODRÍGUEZ Y RADULOVICH S.A. Y MAR AZUL PIEDRAS LTDA.
Asimismo, se reconoció a los países que constituyen los principales destinos de exportación de bienes y servicios: China, Brasil y EEUU.
Instancias como estas fortalecen el vínculo entre el Banco y las empresas pujantes de nuestro medio, fortaleciendo así el compromiso del BROU con el crecimiento económico del país.
