El BROU y UEU premian a los principales exportadores de Uruguay

El Banco de la República Oriental del Uruguay junto a la Unión de Exportadores del Uruguay llevaron a cabo en el día de ayer el ya tradicional Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2025 en el Ballroom del Radisson Victoria Plaza.

Dicha premiación contó con la presencia del Presidente de la República, Prof. Yamandú Orsi, autoridades nacionales, el Presidente y directores del Banco, autoridades de la UEU, jerarquías de nuestra institución y representantes de las mayores empresas exportadoras, quienes recibieron su reconocimiento a la principal actividad económica del país.

En esta instancia hicieron uso de la palabra el Presidente del BROU, Cr. Álvaro García y la Presidenta de la Unión de Exportadores, Ec. Carmen Porteiro.

Se premió a los tres mayores exportadores del país: CONAPROLE, CARGILL URUGUAY S.A. y FORESTAL ORIENTAL S.A.

En la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS – CLIENTES BROU se reconoció a CONAPROLE, OLKANI S.A., FRIGORÍFICO SAN JACINTO S.A., FRIGORÍFICO TACUAREMBÓ S.A., FORESTAL ORIENTAL S.A., BARRACA JORGE W. ERRO S.A. MALTERÍA ORIENTAL S.A., ESTANCIAS DEL LAGO S.R.L., SAMAN y URUFOR S.A.

Recibieron su reconocimiento en la categoría MAYORES EMPRESAS EXPORTADORAS MIPYME CLIENTES BROU PINAMONT S.A., RODRÍGUEZ Y RADULOVICH S.A. Y MAR AZUL PIEDRAS LTDA.

Asimismo, se reconoció a los países que constituyen los principales destinos de exportación de bienes y servicios: China, Brasil y EEUU.

Instancias como estas fortalecen el vínculo entre el Banco y las empresas pujantes de nuestro medio, fortaleciendo así el compromiso del BROU con el crecimiento económico del país.