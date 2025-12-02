El BROU relanza campaña de descuentos para apoyar a las MIPYMES y a los consumidores del Litoral

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) anuncia el relanzamiento de su campaña de descuentos dirigida a impulsar la actividad comercial de las MIPYMES de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, y a reforzar el poder adquisitivo de los consumidores de la zona.

La medida surge tras las inquietudes planteadas por organizaciones locales —entre ellas CEDU, asociaciones de comerciantes y juntas locales— respecto al impacto de la brecha de precios con Argentina. En respuesta, el Banco retoma esta herramienta de apoyo, reafirmando su compromiso con el desarrollo regional y el acompañamiento a los sectores productivos.

La campaña se desarrollará del 1° de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, en comercios adheridos de los rubros:

• Supermercados, almacenes y carnicerías – Lunes y miércoles

• Farmacias – Martes y jueves

• Ópticas, vestimenta y calzado – Viernes

Los beneficios aplican exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard BROU Recompensa y se reflejarán automáticamente en el estado de cuenta.

Cada cliente contará con un tope total de descuento de $12.000 durante toda la vigencia de la campaña, por franja de comercios.

Adicionalmente, el Banco devolverá a los comercios la totalidad de los aranceles correspondientes a transacciones cobradas mediante la APP BROU A MANO Comercios.

Apoyo directo a micro, pequeñas y medianas empresas.

Podrán participar comercios que cumplan con las siguientes condiciones:

• Ser clientes BROU.

• Pertenecer al segmento MIPYMES.

• Depositar sus flujos en el Banco.

• No pertenecer a cadenas o franquicias.

• Estar ubicados en Salto, Paysandú, Río Negro o Soriano.

La Red Comercial del BROU gestionará nuevas adhesiones y distribuirá materiales promocionales en los puntos de venta.

Asimismo, cada comercio tendrá la posibilidad de incrementar el porcentaje de descuento por cuenta propia, reforzando la propuesta al consumidor final.

Una acción coordinada para fortalecer la economía del Litoral.

Con esta iniciativa, el BROU reafirma su rol como agente de desarrollo, promoviendo beneficios concretos que contribuyen a dinamizar la actividad local y brindar alivio a consumidores y pequeños emprendimientos.

Los comercios adheridos y las condiciones completas de la campaña estarán disponibles en: beneficios.brou.com.uy