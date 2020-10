El BPS alerta a jubilados y pensionistas por maniobras fraudulentas que los pueden perjudicar

“A partir de denuncias recibidas sobre empresas de acompañantes que ofrecen o plantean como obligatoria la contratación de servicios a nombre del BPS, exhortamos a la población, y sobre todo a jubilados y pensionistas, a extremar cuidados y no proporcionar datos o información personal”, dice el BPS.

“El Banco NO ofrece ningún servicio privado asociado con las jubilaciones, pensiones o subsidios por enfermedad que paga. Tampoco solicita, a través de canales no oficiales, información que ya se encuentra registrada en su sistema, así como no requiere pagos para efectuar ningún trámite”, agrega el comunicado.

“Para mayor tranquilidad, en caso de recibir comunicaciones de este tipo, contactarse con el BPS a través de los canales oficiales de comunicación:

• Teléfono: 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el Interior

• Sitio web: www.bps.gub.uy

• Facebook: BPS - Banco de Previsión Social