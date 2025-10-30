RECIBÍ EL NEWSLETTER
El BCU decidió intervenir la Compañía de Valores Pérez Marexiano, suspender sus actividades y desplazar a sus autoridades

La intervención del BCU a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa obedece al resultado de investigaciones por presuntos ilícitos. Le exigen información total de clientes y cuentas.

BCU-FACHADA-BANCO-CENTRRAL.jpg

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió “intervenir preventivamente a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A”, dice la resolución a la que accedió Subrayado.

La intervención “implica la suspensión de las actividades de la firma y la sustitución total de sus autoridades estatutarias”, establece la resolución oficial.

Para ello el Directorio del BCU designó como interventora a la contadora Ana Chaves, “quien ejercerá las competencias correspondientes a los órganos sociales”, dice la resolución fechada el miércoles 29 de octubre.

La medida obedece al resultado de investigaciones sobre la operativa de la empresa ante la presunción de delitos.

De acuerdo a la resolución del BCU, “en el marco de actuaciones de supervisión que se venían realizando en Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A., con fecha 8 de abril de 2025 se toma conocimiento de posibles actos delictivos desarrollados en nombre del corredor de bolsa a través de una operativa realizada por Luis Ignacio González, por lo que se solicitó a la entidad que presentara un informe detallando lo ocurrido”.

BCU INTERVENCION

Foto: Subrayado. Prado, Montevideo.
