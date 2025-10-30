El BCU decidió intervenir la Compañía de Valores Pérez Marexiano, suspender sus actividades y desplazar a sus autoridades

El Banco Central del Uruguay ( BCU ) resolvió “intervenir preventivamente a la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A”, dice la resolución a la que accedió Subrayado.

La intervención “implica la suspensión de las actividades de la firma y la sustitución total de sus autoridades estatutarias”, establece la resolución oficial.

Para ello el Directorio del BCU designó como interventora a la contadora Ana Chaves, “quien ejercerá las competencias correspondientes a los órganos sociales”, dice la resolución fechada el miércoles 29 de octubre.

Seguí leyendo Orsi promulgó la ley de eutanasia y ahora se espera por la reglamentación para ponerla en práctica

La medida obedece al resultado de investigaciones sobre la operativa de la empresa ante la presunción de delitos.

De acuerdo a la resolución del BCU, “en el marco de actuaciones de supervisión que se venían realizando en Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A., con fecha 8 de abril de 2025 se toma conocimiento de posibles actos delictivos desarrollados en nombre del corredor de bolsa a través de una operativa realizada por Luis Ignacio González, por lo que se solicitó a la entidad que presentara un informe detallando lo ocurrido”.