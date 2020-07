El año Covid-19: BPS prevé 341 millones de dólares por pagos de subsidios por desempleo y enfermedad

Para el 2021 la proyección arroja un balance en rojo de US$ 728 millones, un 12% más que la estimación para 2020, informa El País este miércoles.

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), la asistencia al BPS sería de 1,2% del PIB este año y de 1,34% del PIB el siguiente.

Sobre la influencia de la crisis sanitaria, la proyección señala que las finanzas del BPS se verán afectadas en US$ 537 millones.

Esta cifra se corresponde con US$ 341 millones por el pago de subsidios por desempleo y enfermedad -lo que será cubierto por el Fondo Coronavirus y no se incluye en la asistencia financiera-, y a US$ 196 millones por menores aportes.

Una vez que se apruebe dicho presupuesto será enviado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Como se sabe incluirá incluye un recorte de 15% de los gastos e inversiones en línea con el mandato del gobierno.