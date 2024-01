Respecto al primer tema, Negro fue consultado por Subrayado este martes y dijo: "En circunstancias normales institucionalmente, apelar a mecanismos de excepción no es lo más indicado, y en circunstancias anormales, menos; por el riesgo que conlleva para las instituciones. Apelar a ese tipo de herramienta no parece lo más indicado".

Sobre la segunda consulta, consideró: "El allanamiento nocturno no cuenta con evidencia que respalde buenos resultados. A no contar con esa evidencia, asumir el riesgo de la integridad física de las personas y de los funcionarios policiales no parece ser una solución apropiada".

Insistió con que a los fiscales les preocupa la integridad de los policías. "Son demasiados los riesgos y poco lo que se puede lograr".

El fiscal Negro dirige las investigaciones de los homicidios que ocurren en Montevideo, entre el primer día de cada mes, y hasta el día 10. Luego le siguen los turnos de sus pares Mirta Morales y Adriana Edelman.