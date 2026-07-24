El 75% de los productos uruguayos exportados a Uruguay queda fuera del nuevo arancel impuesto por EEUU, asegura Economía

El Ministerio de Economía aseguró en un comunicado que el aumento de aranceles que Estados Unidos (EEUU) impuso a Uruguay (entre otros países) no afecta al 75% de los productos que Uruguay exporta a ese país.

En rueda de prensa el presidente Orsi fue consultado sobre este tema y respondió: “Se veía venir y tiene que ver con el trabajo forzoso y la producción que surge del trabajo forzoso. Lo positivo es que afecta a una quinta parte de nuestras exportaciones, por supuesto los servicios no, es sobre los bienes y sobre ellos podemos decir que nuestros productos más importantes no son afectados, pero este aumento de un dos y medio por ciento preocupa”.

Economía publicó un comunicado este viernes al mediodía en el que asegura que “más del 75% de las importaciones de productos uruguayos a Estados Unidos están exceptuados de los nuevos aranceles”.

Y explica: “El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay. El texto de la sentencia, divulgado el jueves 23 de julio, establece que Uruguay pasará de 10% a 12,5% en algunos productos. Sin embargo, el gobierno aclara que el 77,5% de las importaciones de Estados Unidos a productos uruguayos están exceptuados de la nueva tarifa”.

Y agrega: “los principales productos exceptuados son: carne bovina, pasta de celulosa, madera y naranjas, entre otros. Por otro lado, los productos que se ven afectados son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel”.

En cifras

En cuanto a cifras, el MEF asegura que “en 2025 las exportaciones de Uruguay a Estados Unidos totalizaron 1.585.848.457 dólares. De ese monto, 1.228.630.296 dólares hubieran quedado exceptuados de la carga arancelaria, mientras que 357.218.161 dólares (22,5% del total) hubieran sido alcanzados por el nuevo arancel del 12,5%”.

“El gobierno continuará trabajando para suavizar el impacto de los productos afectados. En el marco del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida, el gobierno incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil. De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés)”, concluye el comunicado de Economía.