El 62% aprueba la gestión del presidente Lacalle Pou, según encuesta de Equipos

El 19%, en cambio, desaprueba su gestión y un 15% no tiene una opinión ni a favor ni en contra. El 4% no sabe o no contesta.

En marzo la aprobación de la gestión era de 64,7%, mientras que el 20% tenía una opinión negativa sobre la actuación de Lacalle Pou.

Equipos-gestión-Lacalle-abril.jpg

SEGÚN VOTO

El 87% de quienes votaron por Lacalle Pou en octubre de 2019 (primera vuelta) aprueban la gestión del presidente, según la encuesta de abril. El 3% cuestiona su gestión.

En tanto, entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre del año pasado, el 29% aprueba la gestión de Lacalle y 41% la desaprueba.