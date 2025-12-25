RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIEGO RODRÍGUEZ

Edil nacionalista reclamó que IMM inicie obras urgentes en curva de rambla de Punta Gorda con varios choques frontales

Diego Rodríguez pidió que la comuna capitalina cambie el pavimento, por uno antideslizante y que además se corrija la curvatura y se ilumine el área de rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

diego-rodriguez-curva-rambla-accidente-punta-gorda

El edil nacionalista, Diego Rodríguez, lamentó la ocurrencia de un nuevo choque frontal en la madrugada de este jueves de Navidad. Recordó la iniciativa presentada hace dos meses en el legislativo departamental para cambiar la construcción del pavimento en rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

Rodríguez, con el asesoramiento de técnicos en la materia, advirtió del mal diseño de la vía de circulación. "Los vehículos que van hacia el centro son 'expulsados' hacia afuera y los que vienen de frente hacia el este se los llevan puestos, generando fallecidos, múltiples heridos", afirmó.

Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.
Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos: la rambla está cortada

El legislador departamental reiterará el proyecto presentado para que el intendente Mario Bergara "tome cartas en el asunto" y aseguró que no basta con la colocación de un radar que multe el exceso de velocidad en esa zona de la rambla. Rodríguez pidió que Bergara junto a su equipo "se ponga a trabajar".

Rodríguez solicitó que la zona sea declarada de alto riesgo y que las obras comiencen de manera urgente para cambiar el pavimento, por uno antideslizante y que además se corrija la curvatura y se ilumine el área.

