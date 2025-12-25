Edil nacionalista reclamó que IMM inicie obras urgentes en curva de rambla de Punta Gorda con varios choques frontales

El edil nacionalista, Diego Rodríguez, lamentó la ocurrencia de un nuevo choque frontal en la madrugada de este jueves de Navidad. Recordó la iniciativa presentada hace dos meses en el legislativo departamental para cambiar la construcción del pavimento en rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

Rodríguez, con el asesoramiento de técnicos en la materia, advirtió del mal diseño de la vía de circulación. "Los vehículos que van hacia el centro son 'expulsados' hacia afuera y los que vienen de frente hacia el este se los llevan puestos, generando fallecidos, múltiples heridos", afirmó.

El legislador departamental reiterará el proyecto presentado para que el intendente Mario Bergara "tome cartas en el asunto" y aseguró que no basta con la colocación de un radar que multe el exceso de velocidad en esa zona de la rambla. Rodríguez pidió que Bergara junto a su equipo "se ponga a trabajar".

Rodríguez solicitó que la zona sea declarada de alto riesgo y que las obras comiencen de manera urgente para cambiar el pavimento, por uno antideslizante y que además se corrija la curvatura y se ilumine el área.