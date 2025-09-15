RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ EL BANCO CENTRAL

Economía crece 0,4% en el segundo trimestre; sube 2,1% interanual

El Banco Central informó que en la comparación interanual, el crecimiento del PIB fue del 2,1%.

billetes-monedas-economia-focouy
Por Nicolás Lussich @

La economía uruguaya creció 0,4% en el segundo trimestre respecto al anterior, en términos desestacionalizados, informó el Banco Central. En la comparación interanual, el crecimiento del PIB fue del 2,1%.

El agro y la industria se destacaron como los sectores con mayor incidencia positiva, con aumentos interanuales de 10,6 y 7,6% respectivamente. En el caso del agro por las cosechas récord de granos; en el caso de la industrial por la reactivación de la refinería. También hubo un fuerte aumento del PIB del sector financiero, que subió 4,8%.

Desde el punto de vista de la demanda, el consumo de los hogares subió 2,3% interanual, mientras las exportaciones de bienes y servicios subieron 0,5%.

