Dos personas en moto chocaron contra un camión en ruta 5 y sufrieron lesiones de gravedad

Dos ocupantes de una moto sufrieron lesiones graves al chocar de atrás a un camión que estaba detenido en el kilómetro 42 de ruta 5, en Canelones.

El grave accidente ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado, informa Policía Caminera.

El camión estaba detenido sobre la banquina, en dirección al sur, cuando la moto lo impacta de atrás con sus dos ocupantes, informa Caminera, sin dar más información sobre los lesionados, que fueron derivados a un centro de salud en Pando.