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Un muerto y 13 heridos deja caída a un barranco de un ómnibus en Chile

Sobrevivientes relataron a medios locales que el conductor iba a exceso de velocidad en una carretera de curvas pronunciadas.

La Nación

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Una persona murió y al menos otras 13 resultaron heridas este sábado tras la caída a un barranco de un bus que trasladaba a una orquesta musical estatal en Chile.

El accidente ocurrió en Valparaíso, una ciudad portuaria a unos 120 km de la capital Santiago, la noche del sábado cuando el conductor de un bus que llevaba a unos 45 miembros de la Orquesta de Cámara de Chile perdió el control del vehículo y cayó 20 metros.

El Ministerio de las Culturas, al cual la orquesta pertenece, confirmó en un comunicado el fallecimiento de una mujer, violista de la agrupación.

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Otras 13 resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

El bus cayó sobre el estacionamiento de un edificio residencial cerca de las 20H50 locales (23H50 GMT).

Sobrevivientes relataron a medios locales que el conductor iba a exceso de velocidad en una carretera de curvas pronunciadas.

"Lamento mucho el grave accidente que sufrió un bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara dependiente del Ministerio de Cultura (...) Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente", dijo el presidente José Antonio Kast en la red social X.

FUENTE: AFP

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