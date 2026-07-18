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FUGA

Dos jóvenes escaparon del local del Inisa de Bulevar Artigas y Cufré, uno estaba por salir en libertad

La fuga ocurrió el viernes de noche y llamó la atención de las autoridades del Inisa porque ambos tenían permiso para salir a estudiar y trabajar, y uno de ellos iba a obtener la libertad definitiva dentro de cinco días.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.

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Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) investigan por estas horas la fuga de dos jóvenes de 17 y 18 años del local ubicado en bulevar Artigas y Cufré.

Se trata de un centro de pre egreso, es decir que allí se alojan adolescentes y jóvenes que están por recuperar su libertad total.

La fuga llamó la atención de las autoridades porque ambos jóvenes tenían permiso para salir a estudiar y a trabajar. Además, uno de ellos estaba a cinco días de obtener la libertad definitiva.

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Según dijo a Subrayado Jaime Saavedra, presidente del directorio del Inisa, la familia de estos jóvenes colabora siempre en la recuperación y educación de ambos.

Se espera que en las próximas horas puedan ser ubicados y regresen al centro de detención.

Mientras tanto las autoridades iniciaron una investigación interna para determinar cómo pudieron salir del local.

“Todo lo otro se está investigando y mañana (domingo) o pasado mañana (el lunes) el directorio recibirá el informe que será reservado, y se definirán eventualmente otras acciones”, dijo Saavedra a Subrayado este sábado de tarde.

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