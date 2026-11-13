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DISCUTIERON POR DINERO

Dos hombres resultaron heridos de arma blanca en pelea callejera con corte carcelario, en el Buceo

Información primaria indica que uno de los involucrados llegó a un lavadero e increpó al otro, discutieron por dinero y se hirieron mutuamente.

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Dos hombres resultaron lesionados tras pelearse con armas blancas en la vía pública, en José Batlle y Ordóñez entre Clemente Estable y avenida Italia, en el barrio Buceo.

Uno de los hombres es trabajador de un lavadero y el otro llegó al local y comenzaron a discutir por dinero; uno le debía al otro.

El que llegó a increparlo llevaba un corte carcelario, tipo lanza, y le causó una herida superficial en el cuello. El trabajador del lavadero lo atacó con un cuchillo; está detenido.

El otro fue trasladado a un centro de salud y está fuera de peligro.

Uno de los objetos es una lanza casera, hecha con un palo y un corte, el otro es un cuchillo.

En la escena trabajó personal de Policía Científica.

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