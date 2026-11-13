Dos hombres resultaron heridos de arma blanca en pelea callejera con corte carcelario, en el Buceo

Dos hombres resultaron lesionados tras pelearse con armas blancas en la vía pública, en José Batlle y Ordóñez entre Clemente Estable y avenida Italia, en el barrio Buceo.

Uno de los hombres es trabajador de un lavadero y el otro llegó al local y comenzaron a discutir por dinero; uno le debía al otro.

El que llegó a increparlo llevaba un corte carcelario, tipo lanza, y le causó una herida superficial en el cuello. El trabajador del lavadero lo atacó con un cuchillo; está detenido.

El otro fue trasladado a un centro de salud y está fuera de peligro.

Uno de los objetos es una lanza casera, hecha con un palo y un corte, el otro es un cuchillo.

En la escena trabajó personal de Policía Científica.