Dos detenidos por cuatro rapiñas en la última semana a choferes de ómnibus: video muestra a uno amenazando con cuchilla

Policías de Bus Seguro detuvieron este jueves de mañana a dos hombres de 28 años, sospechosos de cometer cuatro rapiñas a choferes de ómnibus en la última semana, supo Subrayado.

Los efectivos realizaron dos allanamientos en apartamentos de un complejo de viviendas de Punta de Rieles, donde lograron ubicar a los sospechosos, ambos con antecedentes por hurto. La investigación permitió vincularlos con robos ocurridos el sábado, domingo, martes y miércoles, todos en la misma zona donde viven.

Los investigadores reunieron evidencia y registros de cámaras de videovigilancia que los implican en los casos. En uno de los videos, al que accedió Subrayado, se observa cómo uno de los hombres sube a un ómnibus el martes a las 19:25 y amenaza al conductor con una cuchilla de hoja larga para robarle el dinero de la recaudación.

Seguí leyendo Rapiña armada contra trabajadores de la salud en Manga: "Se bajan o los mato"

Uno de los episodios ocurrió el sábado sobre las 20:10, cuando el chofer de un ómnibus de la línea 100 de Cutcsa circulaba por la calle Leandro Gómez hacia Ciudadela. Al llegar casi a Camino Maldonado, un hombre le hizo seña para subir.

Apenas subió, el delincuente sacó un cuchillo y le exigió el celular al conductor. El chofer le entregó la recaudación, pero el rapiñero insistió con llevarse también el celular. Finalmente, robó $2.095 de la empresa y $400 del trabajador, y bajó en Leandro Gómez en dirección a la calle Plutón.

En ese momento viajaban unas 30 personas en el ómnibus.