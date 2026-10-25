Un enfrentamiento a tiros entre dos delincuentes se registró en la zona de Senda 7 y Senda 3, en Malvín Norte. Un policía resultó herido por un roce de bala en una mano, aunque está fuera de peligro.
Dos delincuentes se tirotearon en Malvín Norte y uno de ellos enfrentó a un policía, que tuvo un roce de bala
El policía sufrió un roce de bala en una mano. Además, un hombre ingresó herido al Pasteur y una mujer embarazada fue asistida en una mutualista; investigan si fueron heridos en esta balacera y si están vinculados.
La Policía recibió varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos. Según las primeras informaciones, dos delincuentes corrían entre los pasajes mientras se disparaban entre sí.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, uno de los hombres los vio y disparó contra ellos. Uno de los policías sufrió un roce de bala en una mano. Fue asistido y, tras constatarse que estaba fuera de peligro, volvió a trabajar en la escena.
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En el lugar se incautaron más de 10 casquillos. Policía Científica concurrió para realizar las pericias correspondientes.
En paralelo, la Policía se comunicó con centros asistenciales y confirmó que un hombre ingresó herido de bala en las piernas al Hospital Pasteur. Está fuera de peligro. Además, una mujer embarazada ingresó herida de bala a una mutualista.
Los investigadores buscan establecer si las lesiones de ambos están relacionadas con el tiroteo ocurrido en Malvín Norte.
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