Dos delincuentes a prisión por robarle la moto a un policía la semana pasada

El jueves 8 de enero dos delincuentes abordaron a un policía de particular que iba en su moto en Camino Vidiella y Camino Manuel Fortet, en Colón. Lo amenazaron con un arma y le robaron la moto.

El área de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores había detectado un aumento de robo de vehículos en la zona del barrio Colón, jurisdicción de la seccional 21, por lo que intervinieron realizando allanamientos.

Los efectivos llegaron a una vivienda del barrio Pororó y allí ubicaron a dos hombres de 22 y 32 años. El de 22 estaba requerido por una rapiña a una casa de familia ocurrida en el año 2023, y el de 32 tiene cuatro antecedentes penales por hurto.

Ambos fueron detenidos por la rapiña al policía. Dentro de la casa estaba la ropa que usaron en el momento del robo. Fueron puestos a disposición de la Justicia, que en las últimas horas los condenó.

El hombre de 22 años fue condenado por un delito de rapiña y otro de lesiones personales. Fue a prisión por cinco años y cuatro meses.

A su vez, el de 32 años fue a prisión por cuatro años y dos meses por un delito de rapiña especialmente agravado.