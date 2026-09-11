Dos condenados por las 369 plantas de marihuana en campo de Rivera; uno tenía antecedentes por plantar en ese predio

Dos hombres de 24 y 32 años fueron condenados en Rivera en el marco de la Operación Manantial de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, en la que se incautaron 369 plantas de cannabis y cinco bolsas con casi cinco kilos de marihuana en una zona rural del departamento, ubicado en ruta 5.

El hombre de 32 años, con antecedentes penales, fue condenado a cuatro años de cárcel por producción de materias primas bajo la modalidad de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, usurpación, receptación, y porte y tenencia de arma de fuego con signos de identificación suprimidos.

En tanto, el hombre de 24 años fue condenado por producción de materias primas y suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, entre otros delitos, a una pena de tres años y medio de prisión.

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Tras varios allanamientos, se incautaron las plantas, la droga, una escopeta, una pistola, una chumbera, una moto, dos camionetas y elementos utilizados para la producción de sustancias.

La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, aseguró que de la investigación no surge el destino de la producción y recordó que años atrás en el mismo predio con el mismo imputado una plantación de droga.

Una mujer de 61 años que había sido detenida en una chacra cercana fue liberada por no encontrar mérito para la investigación.